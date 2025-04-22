Фисташковый бум: дубайский шоколад опустошил мировой рынок орехов

Производители продуктов питания взвинтили цены на орехи, точнее, на фисташки. За год их стоимость по всему миру выросла почти наполовину. Кроме того, орехи оказались в серьезном дефиците. Причин тому может быть несколько, но главная связана с популярным дубайским шоколадом. Причем тут арабский десерт, узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Зарубежные блогеры сделали дубайский шоколад самым медийным продуктом. Его буквально сметают с полок магазинов. Копии сенсации кондитерского рынка с начинкой из хрустящего теста и фисташковой пасты стали делать шоколатье по всему миру и буквально за год опустошили рынок фисташек. И это уже одна из главных тем зарубежных СМИ.

Грядет глобальный ореховый дефицит: ведущие мировые экспортеры не справляются с резко возросшим спросом. Главным производителем фисташек сегодня остаются США — за ними в среднем 60% всего экспорта. На втором месте — Иран, далее по объемам производства идут Турция, Китай и Сирия. Ситуацию усугубил прошлогодний неурожай орехов в Штатах.

«У производителей орехов — ключевого ингредиента, не было времени нарастить производство, чтобы удовлетворить спрос. И еще один негативный фактор — это плохой урожай фисташек в США в прошлом году», — отметил региональный директор Дипломированного института закупок и снабжения Сэм Ачампонг.

В Британии и США фисташки подорожали почти на 30%, в Турции — почти в два раза. Это при том, что мировые цены на фисташки были более стабильны, чем на другие орехи. Два года назад предложение превышало спрос, и цены шли вниз. Теперь же Ирану пришлось наращивать поставки в Дубай на 40%. Иранские фисташки вместе с орехами из Ирака и Узбекистана идут и в Россию.

«Дубайский шоколад с фисташкой — не такая уж диковинка, и ехать в Эмираты за ним не обязательно. Цена — три тысячи рублей за плитку 145 граммов. Это не оригинал, а аналог зарубежного производителя. А вот это уже аналог отечественный из ближайшего супермаркета — шоколад дубайский в форме сердца. В составе — фисташковая паста, ядро ореха фисташки и краситель хлорофилл. Еще одна дубайская шоколадка, на этот раз из Турции: в составе — 13% фисташки. Цена — 500 рублей за 100 граммов», — рассказала корреспондент.

Оригинал легко найти на маркетплейсах по цене от двух тысяч рублей. Но, как говорят продавцы, родную «Аленку» берут лучше. Впрочем, большей популярностью у российских покупателей пользуется цельная соленая версия. Пока в России распродают запасы прошлого года, экономисты говорят о грядущем небольшом росте цен.

«Может быть, немножко подрастет, но следующий год, я думаю, уже купирует этот рост, потому что все производители фисташки подсоберутся и постараются насытить рынок, потому что для них, производителей фисташек, это шанс нарастить свой бизнес», — объяснил экономист Александр Анфиногенов.

В мире производят до двух миллионов тонн фисташек в год. Объем рынка превысил четыре миллиарда долларов и ежегодно увеличивается примерно на 5%. В ближайшие годы на прилавках могут появиться и российские фисташки. Первый урожай собрали в Астраханской области. Ждут, когда плоды появятся на еще 25 гектарах фисташковых садов.