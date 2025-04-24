В Петербурге завершается реконструкция здания англиканской церкви

В Петербурге завершается реконструкция памятника архитектуры — знаменитого здания англиканской церкви. В доме, который был построен без малого 300 лет назад, разместится камерная сцена Музыкального театра имени Федора Шаляпина. Реставраторам удалось восстановить старинные интерьеры и единственный в России английский орган XIX века. Инструмент с уникальным звучанием на треть был утерян. Когда новая площадка примет первых зрителей, узнал корреспондент «Известий» Максим Бажанов.

Бывшую церковь на Английской набережной не узнать. Еще два года назад здесь едва не падали потолки и текла крыша. А сегодня оно обретает новую жизнь — театральную.

«Вы посмотрите, как много здесь цвета. Какой шикарный приглушенный зеленый цвет. Терракотовые колонны. Расписной потолок — цвет морской волны с золотыми звездами. Очень много лепнины, в том числе позолоченной», — рассказывает Юлия Стрижак, директор музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

Новая концертная площадка разместилась в бывшем главном церковном зале. Интерьеры и архитектура XIX века сохранены. Например, реставраторы несколько месяцев восстанавливали витражи, выполненные в технике «тиффани», на которых изображены 12 апостолов. Здесь же копия картины Рубенса «Снятие с креста».

Главная гордость концертного зала — это орган XIX века в английском исполнении. В России это единственный орган из Англии. Как говорили современники, он звучит «огненно и романтично». До реставрации инструмент был практически полностью уничтожен. Больше 35% труб просто не было. Ну а сейчас орган обретает вторую жизнь. Инструмент уже настраивают.

В театре уверены: за счет нового концертного зала репертуар существенно обогатится. И дело не только в современной мультимедийной системе, большом экране и сцене-трансформере. В церковном зале невероятная акустика.

Как говорит художественный руководитель театра Фабио Мастранджело, музыка звучит здесь масштабнее. Словно окружает и обнимает тебя.

«Перспективы наши, они огромны. Спектрум перспективы — от инструментальной музыки, не только оркестр. Конечно, можно квартет, трио, с органом. Голос — можно сольный концерт», — говорит Фабио Мастранджело, художественный руководитель театра имени Ф. И. Шаляпина.

За внешней красотой концертного зала скрывается колоссальная работа — по усилению конструкций стен и перекрытий, по замене кровли. Инженеры установили здесь сложнейшую автоматическую систему вентиляции.

«У нас там серьезные мероприятия по автоматическому контролю температуры, влажности. Это необходимо не только для того, чтобы комфортно находиться в зале, еще и для того, чтобы сохранить орган, который должен эксплуатироваться в четко заданных параметрах температуры и влажности», — отмечает Алексей Распопов, директор по производству и реставрации ООО «ПСБ „Жилстрой“».

Зал будет небольшим — рассчитан всего на 200 человек, а потому здесь будут проходить, в основном, камерные концерты. Что, конечно же, только добавит уюта в богатом красивом историческом месте. Первые культурные мероприятия планируются здесь уже этой осенью.