Оперативник погиб при задержании подозреваемого в Ленинградской области

План «Перехват» введен под Кингисепом в Ленинградской области. В район направлены оперативники из Петербурга.

Все ищут молодого человека, который накануне средь бела дня зарезал полицейского. На снятых кадрах — предполагаемый преступник. А в МВД рассказали, с чего все началось.

Накануне полицейский Дмитрий Семеновых заметил человека, похожего на объявленного в розыск. Попытался его задержать, но тот ударил оперативника ножом в шею и скрылся.