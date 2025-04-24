Оперативник погиб при задержании подозреваемого в Ленинградской области

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Полицейский получил смертельное ранение ножом в шею. Подозреваемый в розыске.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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План «Перехват» введен под Кингисепом в Ленинградской области. В район направлены оперативники из Петербурга.

Все ищут молодого человека, который накануне средь бела дня зарезал полицейского. На снятых кадрах — предполагаемый преступник. А в МВД рассказали, с чего все началось.

Накануне полицейский Дмитрий Семеновых заметил человека, похожего на объявленного в розыск. Попытался его задержать, но тот ударил оперативника ножом в шею и скрылся.

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