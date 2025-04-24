Трамп против ЕС: европейские политики отказались поддержать план лидера США по Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 52 0

FT: Евросоюз отказывается признать Крым российским

Евросоюз отказался поддержать план Трампа по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Zhao Dingzhe

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Страны Евросоюза считают невозможным для себя изменить позицию по Крыму.

Европейский Союз не поддерживает решение президента Штатов Дональда Трампа признать Крымский полуостров за Россией. ЕС четко дал понять это администрации лидера США. Об этом сообщает издание Financial Times после опроса европейских политиков.

Западные страны считают категорически невозможным поступиться своими принципами и поменять позицию по Крыму. Также европейские государства настроены убедить американского лидера отказаться от поддержки российского статуса полуострова.

Однако Трамп уже высказался о прошедших переговорах в Лондоне. Он не ожидал, что договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским окажется так сложно.

«Я думаю, что Россия готова. Считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. Я думал, с ним будет легче договориться. Пока что это оказалось сложнее, но это нормально. Но я думаю, что мы договоримся с обоими. Надеюсь, что это получится», — отметил глава США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Трамп раскритиковал заявление украинского лидера, отказавшегося признавать Крым российским. Высказывания Зеленского президент Штатов назвал преградой на пути мирного урегулирования конфликта.

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