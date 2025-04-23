Трамп: отказ Зеленского признать Крым российским мешает переговорам о мире

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Глава Белого дома напомнил, что полуостров был потерян еще во времена президентства Барака Обамы, и тогда Киев не стал предпринимать никаких действий.

Трамп заявил, что отказ Зеленского признать Крым мешает достижению мира

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшегося признавать Крым российским, назвав такие высказывания преградой на пути мирного урегулирования конфликта. Недовольство глава Белого дома высказал в своей социальной сети TruthSocial.

«Если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела», — написал президент США.

Трамп также заявил, что позиция Зеленского мешает достижениям на переговорах с Москвой. Он напомнил, что полуостров был потерян еще во времена президентства Барака Обамы, а Украина, по его мнению, сильно страдает из-за затягивания конфликта.

В завершение американский лидер добавил, что мирное соглашение могло бы быть подписано уже сейчас, но для этого Зеленский должен сделать конкретный шаг в сторону компромисса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федеральная резервная система США выступает против политики Трампа.

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