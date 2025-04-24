Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Ситуация на мировых товарных и финансовых рынках стала сложнее на фоне геополитической обстановки. И России необходимо использовать этот период для развития собственного производства, укрепления внешних торговых связей и наращивания экспорта.

Об этом президент России Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам. Глава государства принял участие в формате видеоконференцсвязи. Как уточнил президент, в целом в разных отраслях экономики хорошие показатели. Однако есть проблемы в строительной сфере. А это напрямую влияет на доступность жилья для граждан.

«К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. Этот факт требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья граждан. И, конечно, отражаются на загрузке смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники», — отметил Владимир Путин.

«Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет, и сегодня прошу доложить, как они выполняются, какие дополнительные шаги необходимы. Добавлю также, что в жилищном и инфраструктурном строительстве зафиксирована наиболее сложная ситуация», — заключил президент.