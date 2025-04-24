Дональд Трамп анонсировал «очень важные» встречи по Украине в ближайшие дни

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

По словам президента США, переговорщики уже сейчас «добились большого прогресса».

Дональд Трамп анонсировал «очень важные» встречи по Украине в ближайшие дни.

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговоров по конфликту на Украине уже достигли некоторых успехов. Вскоре, по его словам, состоятся новые встречи, в ходе которых будет обсуждаться урегулирование. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время интервью телеканалу Fox News.

«Мы хотим закончить его быстро. И я думаю, что мы добились большого прогресса. И мы увидим, что произойдет. Следующие несколько дней будут очень важными. Встречи проходят прямо сейчас», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня. Кроме того, он уверен, что до выхода США из переговорного процесса дело не дойдет. По мнению Трампа, сделка будет заключена. Откажется ли Вашингтон от участия в обсуждении в будущем? Президент предложил журналистам спросить об этом снова через две недели.

Ранее 5-tv.ru выяснял, вероятно ли такое развитие событий. Сомнения в стойкости Штатов на пути завершения конфликта возникли в связи с отказом лидера киевского режима Владимира Зеленского от мирных инициатив.

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