Белый дом в ярости из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от мирных инициатив. Президент США Дональд Трамп недоволен недоговороспособностью Киева, и терпение уже на исходе. Вашингтон угрожает выйти из переговорного процесса. А Европа в панике из-за разлада и даже призывает Украину пойти на уступки. Чем это может обернуться для Банковой, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Первая же реакция Белого дома на срыв Киевом переговоров в Лондоне весьма красноречива. Трамп уже не скрывает своего раздражения. Он четко дал понять: если Зеленский не пойдет на территориальные уступки, США выйдут из игры, и тогда Украину ждет «game over».

«Президент Трамп разочарован, его терпение на исходе. Он хочет сделать все, что нужно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но для этого нужны обе стороны. К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Госсекретарь США Марко Рубио еще накануне Лондонских переговоров тезисно объяснил, в чем состоит тот самый план Трампа: признание Крыма российским, остановка боевых действий, заморозка фронта и обсуждение территорий. Уже после, справившись с эмоциями, президент США вновь сказал о том, что с президентом России Владимиром Путиным переговоры вести проще, чем с Зеленским.

«Россия готова, хотя многие говорили обратное. Теперь мы должны договориться и с Зеленским, и надеюсь, что Зеленский… Я думал, с ним будет легче общаться, но это оказалось очень непросто», — отметил Дональд Трамп.

«Встретитесь ли вы с Путиным в Саудовской Аравии?», — уточнил один из корреспондентов у президента США.

«Это возможно, но, скорее всего, нет. Думаю, встреча пройдет после этой поездки», — ответил он.

В последнем интервью замруководителя администрации президента России Дмитрий Песков еще раз подтвердил: в переговорах Кремль остается на прежних позициях — демилитаризация Украины, ее нейтральный внеблоковый статус, о западных миротворцах тут даже речи быть не может. И, конечно, главное — вывод Вооруженных сил Украины с новых российских территорий.

«Вся Европа работала на администрацию бывшего президента США Джо Байдена. Европа не была суверенна, она выполняла то, что от нее требовала администрация Байдена. Как будто каждый президент, каждый премьер-министр был советником Байдена. Сейчас появились определенные разногласия между Европой и Вашингтоном, и все перевернулось с ног на голову: это Вашингтон говорит о мире, а европейцы говорят только о войне», — заявил Дмитрий Песков.

Но, судя по тому, что Киев делает сейчас, все может пойти по худшему для Украины сценарию. Банковая снова и снова показывает миру, что она недоговороспособна. Так, пасхальное перемирие Вооруженные силы Украины нарушили почти пять тысяч раз.

«Как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Теперь, когда США отворачиваются от Банковой и даже с европейскими партнерами, не то, что прежде. Вот и президент Польши намекнул: Киеву пора идти на уступки. Зеленский ищет новых союзников. Хоть где-нибудь. Ситуацию на Украине он отправляется обсуждать в Южно-Африканскую Республику. А куда еще?

Плохо у Зеленского не только с западными партнерами. Стул под ним раскачивают уже и в Киеве. Украинская оппозиция, теперь есть и такая, требует, чтобы он явился в Раду и наконец объяснил всем, что происходит с мирными переговорами и что же прописано в сделке по редкоземельным металлам.