ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим»

Перед вами — кадры из Белгородской области, где после сброса с украинского дрона загорелся деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим».

Как говорят прихожане, боевики целились именно в церковь, понимая, что все строения на территории деревянные и хватит одной искры, чтобы спалить все.

Причем, как только очевидцы начали тушить пламя последовал повторный налет беспилотников. С дронов закидали гранатами и машину пожарных, которые ехали по вызову и они были вынуждены остановиться, чтобы поменять колесо.

В самом храме находились четыре человека, предварительно никто из них не пострадал.