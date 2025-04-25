ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим»

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Святыня Белгородской области полностью сгорела.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Перед вами — кадры из Белгородской области, где после сброса с украинского дрона загорелся деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим».

Как говорят прихожане, боевики целились именно в церковь, понимая, что все строения на территории деревянные и хватит одной искры, чтобы спалить все.

Причем, как только очевидцы начали тушить пламя последовал повторный налет беспилотников. С дронов закидали гранатами и машину пожарных, которые ехали по вызову и они были вынуждены остановиться, чтобы поменять колесо.

В самом храме находились четыре человека, предварительно никто из них не пострадал.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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