ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим»
Святыня Белгородской области полностью сгорела.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Перед вами — кадры из Белгородской области, где после сброса с украинского дрона загорелся деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим».
Как говорят прихожане, боевики целились именно в церковь, понимая, что все строения на территории деревянные и хватит одной искры, чтобы спалить все.
Причем, как только очевидцы начали тушить пламя последовал повторный налет беспилотников. С дронов закидали гранатами и машину пожарных, которые ехали по вызову и они были вынуждены остановиться, чтобы поменять колесо.
В самом храме находились четыре человека, предварительно никто из них не пострадал.
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