Высшее руководство Украины и генералы ВСУ погрязли в коррупционных скандалах. Миллиарды долларов, которые Запад посылает в качестве военной помощи, не доходят до фронта. Деньги оседают на счетах местной элиты и их родственников. Военные бюджеты тратят на дорогие особняки, премиальные автомобили и, что удивительно, на «ночных бабочек». О наглости и цинизме, с которой отмывают деньги, заговорили даже в Верховной Раде. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков — с подробностями.

«Яка така корупція?» — удивляются гражданские и военные чиновники всех рангов. Их негодование понятно: воровство на украине — больше чем норма, это признак состоявшегося громадянина. Силовики расследуют сотни только крупных уголовных дел. Это и кража денег, собранных на нужды ВСУ, и тотальная распродажа гуманитарной помощи.

Свежий пример: в интернете торгует всем, что можно продать. Руководство 68-й отдельной егерской бригады клянется в пояснениях: товар абсолютно новый.

Ни разу не пророссийская нардеп Анна Скороход раскрывает типичные механизмы коррупции в ВСУ. Офицеры берут деньги за все: невыход на позицию, отпуск, возможность числиться на передовой.

«Многие, ну совсем глупые, они на карточку собирали деньги. Жен, родственников, либо кого-то из военных, одного выбирали, на его карточку деньги собирали. Поумнее ­– наличными собирают. Кто-то дома себе строит, покупает на родственников и так далее. Кстати, я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда появлялись у военных и их родичей дома, квартиры, машины, АЗС. Кстати, АЗС — это популярная тема, потому что пока машина везет топливо на фронт, она может где-то его частично слить по дороге», — приводит примеры Анна Скороход, депутат Верховной Рады Украины.

Пока одни воруют горючее, другие получают «боевые выплаты» вдали от фронта за услуги командиру. Из новых громких дел генпрокуратуры: солдаты были не в окопе, а в котловане. Полтора года строили дом командиру, получив «боевые» почти на 65 тысяч долларов, разумеется, за счет бюджета. В Винницкой области командир одной из частей выдал липовые справки «своим» — об участии в боевых действиях. Бюджет облегчили почти на 117 тысяч долларов.

Прикормив деньгами своих, себя командиры-радетели тем более не забывают. Развлекаются как могут. Например, на таких вечеринках с проститутками в Днепропетровске, где среди участников — комбат неонацистского батальона Сергей Филимонов, он же — «Побрякушка». Видимо, за успешные сборы донатов Зеленский недавно наградил его орденом Богдана Хмельницкого и повысил в чине.

Кстати, донаты добровольно-принудительные, пожертвования на нужды «захистников» все труднее даются нищающему большинству украинцев. Поэтому в дело включились блогеры и, как принято у них говорить, блогерки. За умеренную плату.

«Уже не идут ни на сборы, ни на что. Мне звонят и говорят: «Руслана, можешь поддержать сбор? Пожалуйста, там большой-большой сбор. Ты же понимаешь, что все хорошо, и 20% твои», — приводит пример Руслана Данилкина, бывшая военнослужащая ВСУ, блогер.

Воруют военные, воруют чиновники, воруют даже беженцы в Европе. Речь не о банальном шоплифтинге. В Чехии горсуд Праги приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы щирого громадянина Владимира Гергеля, который присвоил почти 800 тысяч евро на проекте интеграции украинских детей в чешское общество.

А в Эстонии ОПГ украинских беженцев организовала фонд помощи Киеву. Прибалты собрали миллион евро — и все деньги оказались на счетах частной компании.

Русская пословица гласит: «Рыба гниет с головы». Всеукраинский голова во время личной встречи с Трампом так и не смог объяснить, куда делись выделенные американцами Киеву 200 миллиардов долларов на военные нужды. Тогда во время выволочки в Белом доме Зеленский заявлял, что получил только около 75 миллиардов. Финал известен: попрошайку-воришку с позором выгнали.

«Занимаюсь домом, занимаюсь тем, чтобы все было у мужа в порядке в быту, в ф-финансах», — говорит Катерина Шмыгаль, премьер-министр Украины.

Слово «финансы» почему-то с трудом дается щеголяющей в нарядах haute couture супруге украинского премьера. Зато сам Шмыгаль только что попросил у Всемирного банка финансирование на следующий год. Притом, что из уже полученных 51 миллиарда долларов свыше 30 миллиардов — это безвозвратные гранты. Переиначивая классиков: «Пилите, Шмыгаль, пилите». Пока можете.

Financial Times сообщает: Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации долга на два миллиарда 600 миллионов долларов. Уже в мае Киев должен выплатить 600 миллионов долларов либо объявить дефолт.