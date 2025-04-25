Жесткая ДКП: Набиуллина рассказала, как снизить инфляцию

Также она прокомментировала решение сохранить ключевую ставку.

Для снижения инфляции в России необходимо продолжительное поддержание жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом 25 апреля заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.

При этом решения по дальнейшим шагам будут зависеть от того, насколько быстро и стабильно будет снижаться инфляция.

Глава ЦБ отметила, что текущие темпы роста цен замедлились до 7% в годовом выражении. Она добавила, что под воздействием жесткой денежно-кредитной политики инфляция продолжит снижаться. Однако, по словам Набиуллиной, процесс замедления инфляции неравномерно затрагивает различные группы товаров.

Например, рост цен на непродовольственные товары замедлился быстрее, чем на продовольственные товары и услуги, что связано с тем, что снижение спроса на кредиты влияет на покупку товаров, но не оказывает столь значительного воздействия на спрос на продовольствие и услуги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых.