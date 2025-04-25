Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Также регулятор дал прогноз на текущий год.

Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. 25 апреля в пресс-службе регулятора сообщили об этом.

«Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким», — указано на сайте ЦБ.

Помимо этого, внутренний спрос продолжает расти более быстрыми темпами, чем предложение товаров и услуг. Однако, по информации от регулятора, экономика постепенно начинает восстанавливаться и возвращаться к устойчивому росту.

Кроме того, в Центральном банке подчеркнули, что в 2025 году ожидается, что средняя ключевая ставка будет находиться в пределах 19,5–21,5% годовых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в апреле крупнейшие банки России уменьшили процентные ставки по депозитам. Сейчас банки предлагают максимум 19% годовых. В то время как еще месяц назад можно было найти предложение с процентной ставкой выше 21%. Специалисты считают, что уменьшение ставок по депозитам связано с ожиданием банков снижения ключевой ставки.

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