Норвежские военные разведчики проводят учения в Арктике

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Bloomberg: Норвегия устроила испытания для группы разведчиков в Арктике

СМИ сообщили об испытаниях норвежских военных разведчиков в Арктике

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Причиной начала очередных тренировок стало усиление присутствия России в регионе.

Группа из 13 норвежских военных разведчиков отправилась в Арктику проводить испытания. Они намерены практиковаться в выживании в экстремальных условиях на протяжении 100 дней. Об этом сообщается в материале агентства Bloomberg.

«Солдаты норвежского полка военной разведки принимают участие в учениях по проверке влияния арктических условий на их снаряжение, тела и разум», — сказано в публикации.

Кроме того, отмечается, что в прошлый раз экспедиция военнослужащих провела в данном районе только 50 дней. На этот раз нагрузка увеличена вдвое. Авторы материала указали, что целью учений является оценка способности европейских стран вести боевые действия в арктических условиях в связи с «усилением присутствия России в этом регионе».

Согласно данным журналистов, особыми сложностями для солдат, помимо холода и в целом суровых погодных условий, заключаются в сбоях в работе электронного оборудования и спутниковой навигации.

Президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении количества российских военных в Арктике в марте. Он сообщил, что в планы входит повышение боевых возможностей Вооруженных сил (ВС) и модернизация объектов военной инфраструктуры в регионе. Глава государства подчеркнул, что хоть члены НАТО видят в Крайнем Севере плацдарм для вероятных конфликтов, но Москва никогда и никому не угрожала в Арктике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю.

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