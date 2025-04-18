Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю

В сентябре 2023 года МИД РФ объявил о выходе страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Кабмин денонсировал межправительственное соглашение России с Норвегией, Финляндией и Швецией о сотрудничестве в Баренцевом регионе 2007 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соглашение предполагало создание Международного Баренцева секретариата для развития сотрудничества в этом море и Евроарктическом регионе. В 2023 году РФ вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), заявив, что его деятельность парализована «по вине западных участников».

В МИД России тогда отмечали, что в течение 13 лет СБЕР был эффективным и полезным форматом взаимодействия, способствующим социально-экономическому развитию и поддержанию мира и стабильности на Севере. Но из-за действий «коллективного Запада» с марта 2022 года деятельность Совета стала невозможной. Исполнявшая функции председателя Финляндия отказалась передать Москве руководство в СБЕР, нарушив принцип ротации.

Помимо прочего, Россия выходит из соглашения 2008 года о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, заключенного странами СБЕР.

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