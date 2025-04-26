Йемен запустил ракету в сторону Израиля

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Как сообщают в ЦАХАЛ, угроза была устранена.

Йемен запустил ракету в сторону Израиля

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

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Тревога была объявлена на территории ряда южных округов Израиля из-за ракеты, выпущенной Йеменом в сторону государства. Об этом пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале.

«В нескольких районах страны были объявлены оповещения, была перехвачена одна ракета, запущенная из Йемена. Ракета была перехвачена до того, как она пересекла территорию страны», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее, 21 апреля, минимум 12 человек погибли от авиаударов США по рынку и жилому району в Йемене.

До этого 15 марта текущего года президент Соединенных штатов Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий, направленных против хуситов в Йемене. Глава Белого дома отмечал, что эти военные действия в сторону хуситов инициированы из-за «кампании пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников» в Красном море. При этом Трамп утвердил указ о признании «Ансар Алла» террористической организацией.

В ответ «на агрессию» с американской стороны йеменские хуситы ударили по авианосцу США «Гарри Трумэн», находящемуся в Красном море.

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