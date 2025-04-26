«Глупо предлагать креветки»: Вучич показал жареного поросенка для сына Трампа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Вучич опубликовал фото жареного поросенка для Дональда Трампа-младшего

Вучич приготовил для сына Трампа жареного поросенка

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Alexis Sciard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Данное действие политик назвал жестом гостеприимства.

Президент Сербии Александар Вучич в соцсети поделился снимком, на котором жарит поросенка, и таким образом готовится к визиту сына лидера США Дональда Трампа — младшего.

«Многие иностранцы — справедливо — говорят, что я сложный человек, и что со мной нелегко разговаривать, но никто еще не сказал, что мы негостеприимны. Этого поросенка мы приготовили для Дональда Трампа — младшего», — отметил политик.

Вучич добавил, что «было бы глупо предлагать креветки и морского леща».

Накануне появилась информация, что Дональд Трамп — младший проведет встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Будапеште. Как отмечали в СМИ, наследник президента США и предприниматель работает над расширением сферы недвижимости, розничной торговли, коммерческой деятельности и гостиничного бизнеса.

В феврале текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.65
-0.21 94.36
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
«Глупо предлагать креветки»: Вучич показал жареного поросенка для сына Трампа
23:03
Спектакль с Боярским отменили в Петербурге из-за состояния артиста
22:45
В Крыму произошло четыре землетрясения
22:27
«Если не в Никиту, то в кого»: Гузеева раскрыла правду о романе с Михалковым
22:02
От чипсов до мяса: сколько можно хранить продукты в открытом виде
21:42
Трое российских моряков пострадали при ударах США по йеменскому порту

Сейчас читают

«Если не в Никиту, то в кого»: Гузеева раскрыла правду о романе с Михалковым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Спокойной ночи, малыши!»: история старейшей детской телепередачи
От чипсов до мяса: сколько можно хранить продукты в открытом виде

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака