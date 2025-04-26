«Глупо предлагать креветки»: Вучич показал жареного поросенка для сына Трампа

Данное действие политик назвал жестом гостеприимства.

Президент Сербии Александар Вучич в соцсети поделился снимком, на котором жарит поросенка, и таким образом готовится к визиту сына лидера США Дональда Трампа — младшего.

«Многие иностранцы — справедливо — говорят, что я сложный человек, и что со мной нелегко разговаривать, но никто еще не сказал, что мы негостеприимны. Этого поросенка мы приготовили для Дональда Трампа — младшего», — отметил политик.

Вучич добавил, что «было бы глупо предлагать креветки и морского леща».

Накануне появилась информация, что Дональд Трамп — младший проведет встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Будапеште. Как отмечали в СМИ, наследник президента США и предприниматель работает над расширением сферы недвижимости, розничной торговли, коммерческой деятельности и гостиничного бизнеса.

В феврале текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве.