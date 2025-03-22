Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве

Президент РФ Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин в ходе визита в Сербию.

«Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом, конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — заявил Орешкин после консультаций с министром, курирующим вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве республики, Ненадом Поповичем.

Попович в свою очередь отметил, что у экономического сотрудничества РФ и Сербии огромный потенциал, в том числе в сфере цифровизации и фармацевтики.

«Важнее всего, что мы разговаривали о новом договоре по газу, который должен быть подписан в конце мая. Это будет результатом договора двух президентов прежде всего. „Газпром“ и „Сербиягаз“ уже активно работают над этим», — добавил Попович.

В Кремле ранее отметили, что Александр Вучич подтвердил свой визит в Москву на празднование 80-летия Победы. Также сербский лидер направит подразделение Вооруженных сил Сербии для участия в параде 9 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия отказалась присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Об этом на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил лично вице-премьер республики Александр Вулин.

По словам политика, поддержка Сербией антироссийской резолюции во время голосования в Генассамблее ООН была чудовищной ошибкой. Чтобы загладить свою вину, власти страны немедленно отозвали свой голос, дабы, как выразился Вулин, «не обижать друзей».