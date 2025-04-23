Полицейский получил ранения в результате перестрелки в Дербенте

В Дербенте водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.

Мужчина произвел несколько выстрелов в направлении правоохранителей, а затем сбил одного их сотрудников.

«В районе улицы Махачкалинской города Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться», — рассказали в ведомстве предысторию инцидента.

Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. По имеющимся данным, водитель автомобиля скончался от полученных ран. Позднее в его автомобиле обнаружили пистолет.

Сотрудника полиции, получившего травмы, госпитализировали в больницу. В ведомстве отметили, что для жизни мужчины угроз нет. Проводится проверка в отношении произошедшего, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина открыл стрельбу у детской площадки в Чите.