Полицейский получил ранения в результате перестрелки в Дербенте

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Угрозы его жизни нет.

Сотрудник полиции пострадал в ходе перестрелки в Дербенте

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Дербенте водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.

Мужчина произвел несколько выстрелов в направлении правоохранителей, а затем сбил одного их сотрудников.

«В районе улицы Махачкалинской города Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться», — рассказали в ведомстве предысторию инцидента.

Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. По имеющимся данным, водитель автомобиля скончался от полученных ран. Позднее в его автомобиле обнаружили пистолет.

Сотрудника полиции, получившего травмы, госпитализировали в больницу. В ведомстве отметили, что для жизни мужчины угроз нет. Проводится проверка в отношении произошедшего, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина открыл стрельбу у детской площадки в Чите.

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