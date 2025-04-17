В тени успеха коллег: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову

|
Диана Исаченкова
Диана Исаченкова 41 0

Марк Эйдельштейн завидовал популярности Юры Борисова

В тени успеха коллег: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову

Фото: AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер «Аноры» столкнулся со страхом остаться не таким известным и востребованным по сравнению со своими напарниками по картине.

Главный герой фильма «Анора» Марк Эйдельштейн признался в зависти к коллеге по картине Юре Борисову. Об этом молодой актер рассказал в эфире одного из YouTube-шоу.

«Юру номинируют, а меня — нет. И я прямо почувствовал, как у меня появляется внутри тьма. И я такой — стоп!» — делился Марк.

Эйдельштейн сыграл одну из главных ролей в «Аноре» и был номинирован на премию Американской Гильдии киноактеров. Молодое поколение зрителей отметило именно его внешние данные и воспринимают его в социальных сетях как красивого русского актера.

Однако все лавры и признания от критиков и мастодонтов голливудского кино получил именно 32-летний актер Юрий Борисов.

Помочь переосмыслить свое отношение к нехватке популярности Марку помогло присутствие на церемонии награждения премии Governors Awards. Мероприятие нацелено на награждение работников «за кадром». Именно там артист почувствовал, что стоит перестать умалять свои заслуги, и он делает намного большее, чем просто играет в кино.

По словам самого актера, между двумя коллегами по съемкам произошел диалог. В ходе обсуждения Марк увидел «братское» отношение со стороны Юры и понимание.

«Юра сказал мне очень важную штуку тогда: „Ты круче. Мне Господь послал это в 33 года. А тебе — в 21 год (точный возраст артистов сохранен со слов Эйдельштейна. — Прим.ред.), а посылают только то, с чем ты можешь справиться. Это значит, что ты к этому готов уже сейчас, а мне потребовалось много больше времени“. И та темная штука, которую я испугался, ушла», — рассказывал Марк.

К счастью, вера в себя и свои возможности открыла 23-летнему актеру новый путь. В скором времени его ждет участие в съемках продолжения сериала «Мистер и Миссис Смит — 2» на американском телевидение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим голливудским агентством UTA.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.59
0.29 93.34
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
Путин: Катар является ключевым партнером России на Ближнем Востоке
13:54
В тени успеха коллег: Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову
13:47
«Написал, когда мыл пол»: SHAMAN о создании песни «Моя Россия»
13:35
Российская армия освободила Преображенку в ДНР
13:31
«Прямо сильно прокусила»: акула напала на российскую туристку на Мальдивах
13:15
Временное затишье? Чего ждать метеозависимым от 18 апреля

Сейчас читают

Илон Маск предлагал матери своего ребенка миллионы долларов за молчание
«Было нечего есть»: солистка группы «Моя Мишель» рассказала о трудном пути к славе
Страстная пятница 2025: что можно и нельзя делать в этот день
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года