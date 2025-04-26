Более 10 автомобилей столкнулись на трассе в Ленинградской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Массовая авария произошла поздно вечером.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Более десятка автомобилей попали в ДТП на трассе «Санкт-Петербург — Псков». Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По данным свидетеля происшествия, причиной массовой аварии стал вовсе не гололед или плохая видимость, а несоблюдение водителями дистанции.

Первое ДТП произошло на 45-м километре трассы в 23:20 25 апреля, спустя 14 минут произошло второе ДТП. Всего в аварию более десяти машин. Предварительно известно о трех пострадавших, все были дсотавлены в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу в удовлетворительном и средне-тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что пьяный байкер влетел в толпу детей в Иркутской области. В результате происшествия 15-летняя местная жительница с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение.

По данным полиции, мужчина передвигался на высокой скорости на мотоцикле «Рейсер 300» без государственного знака, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Согласно сведениям Госавтоинспекции, с показаниями алкотестера он категорически не согласился.

На данный момент организована проверка по факту происшествия. После получения результатов будет вынесено правовое решение.

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