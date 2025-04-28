«Уже не жених и невеста»: Виктория Дайнеко снова вышла замуж

Свадебная церемония прошла в Барвихе.

Певица Виктория Дайнеко официально вступила в брак со своим возлюбленным, геологом Беркели Овезовым. Скромная, но трогательная церемония прошла в Барвихе.

Как пишет 7Дней.ru после росписи молодожены отметили важное событие в кругу родных и близких. В соцсетях артистка поделилась первыми кадрами со свадьбы, на которых запечатлена вместе с супругом.

На церемонии Виктория Дайнеко появилась вместе со своей девятилетней дочерью Лизой. Свадебное торжество прошло в спокойной атмосфере, без пышных декораций и публичности.

Виктория познакомилась с Беркели в 2022 году. Предложение руки и сердца она получила в марте этого года во время футбольного матча «Локомотив» — «Динамо». Романтический жест оказался для артистки полной неожиданностью.

Для Дайнеко этот брак стал вторым: ранее она была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория не ожидала получить предложение от своего возлюбленного.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ