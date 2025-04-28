«Ветераны довольны»: Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Александр Беглов рассказал президенту о выполнении поручений по поддержке участников ВОВ.

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга. Город сейчас готовится к празднованию 80-летия Победы. Александр Беглов рассказал, что уже сделано.

«Как дела в Санкт-Петербурге?» — спросил глава государства.

«Спасибо большое. Владимир Владимирович, прежде всего хотел бы сказать слова благодарности от жителей нашего города за поддержку нашего города во всех начинаниях и проектов, которые сегодня развивает город. Мы проделали ряд мероприятий в соответствии с вашим поручением. Все 47 тысяч 160 ветеранов награждены юбилейной медалью „80 лет Победы“, полностью это выполнено. Они довольны, тоже просили сказать слова благодарности. 21 апреля все муниципальные советы Петербурга приняли решение наделить статусом почетного жителя муниципального образования, там, где живут фронтовики, это одна тысяча семьдесят семь человек. И вот 30 апреля все ветераны и труженики тыла, узники концлагерей и дети войны, вы особо обращали на это внимание наше, получили городские региональные выплаты», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.