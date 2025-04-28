«Ренессанс»: у хмелеводства в России наблюдаются хорошие перспективы

В отечественном пивоварении произошли технологические и географические изменения.

У хмелеводства в России наблюдаются хорошие перспективы, в беседе с 5-tv.ru рассказал директор по развитию бизнеса ООО «Магнум» Михаил Хлыновский. По его словам, в СССР основным регионом по выращиванию хмеля была Чувашия. Однако в последние годы появился ряд новых игроков в лице Краснодарского края, Черноземья и Воронежской области.

Хмелеводство в России подвержено не только географическим изменениям, но и технологическим. Ранее в нашей стране выращивали только горько-ароматные сорта. Новшества были нацелены на гранулированную форму, которая раньше в России практически не использовалась.

«В прошлом году мы (Россия. —Прим. Ред.) выросли на 10% по пиву. То есть, получается, вот сейчас у нас как бы ренессанс — возрождение», — подчеркнул Хлыновский.

Эксперт отметил волнообразность в отечественном пивоварении. Если в десятилетие до 2007 года наблюдался постепенный рост выпуска пива на 10-15%, то после 2007-го отмечался спад примерно на такую же долю. По словам Хлыновского, с 2017 года пивоваренная промышленность начала расти.

Производство пива в России в 2024 году увеличилось на 10,3% и составило 789 миллионов декалитров. В то же время рос и выпуск пивных напитков. Всего их произвели в объеме 119,3 миллиона декалитров, что на 22,5% больше, чем годом ранее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России был создан совет по развитию пивоваренной отрасли. Его возглавит президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев.