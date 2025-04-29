Вакцины нет? Чем могут заразить самые обычные комары

Летающие насекомые способны откладывать личинки круглого червя под кожей человека.

Комары в России выступают потенциальным источником трех опасных болезней. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН и директор института Медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Эксперт отметил, что в нашей стране комары все же значительно менее опасны, чем в тропических странах, так как в государстве отсутствуют такие заболевания, как малярия, желтая лихорадка и лихорадка Денге. По его словам, наиболее опасным заболеванием, которое могут переносить комары на отечественных территориях, является лихорадка Западного Нила. Вирус, впервые появившийся в России в 1999 году, вызывает вспышки, хотя в последнее время люди им заболевают довольно редко. Однако у небольшой части людей болезнь может протекать тяжело, приводя к энцефалиту. Риск заражения возрастает к концу лета. Специалист добавил, что вспышки могут происходить везде, включая Москву, а вакцины или специфической терапии от этого заболевания не существует.

На втором месте среди угроз находится дирофиляриоз, который представляет собой паразита — круглого червя, обитающего под кожей человека. Личинки этого существа передаются комарами, а основными хозяевами являются собаки. По словам Лукашева, человек заболевает случайно, и в России случаи этой болезни довольно редки — около ста в год.

Тем не менее, с учетом глобального потепления зона риска быстро расширяется на север. Эксперт подчеркнул, что еще двадцать лет назад эпицентр заболевания находился в Ростовской области, а теперь заразиться можно и в столице. Главным способом борьбы с дирофиляриозом является дегельминтизация собак, причем важно, чтобы обработаны были не только собственные животные, но и собаки в радиусе 100-200 метров от мест, где человек часто бывает.

На третьем месте находится угроза тропической лихорадки. В последние 15 лет в Краснодарском крае распространяются новые виды комаров, способные переносить это заболевание. Лукашев заключил, что для начала вспышки в России должно произойти несколько маловероятных событий, и, хотя угроза пока гипотетическая, то, что было невозможным двадцать лет назад, теперь стало маловероятным.

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