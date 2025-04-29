Атака беспилотников ВСУ отражена в Нижегородской области
Последствия от ударов не зафиксированы.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Над территориями Нижегородской области в ночь на 29 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников. Об этом стало известно из сообщения губернатор региона Глеба Никитина, которое он опубликовал в Telegram-канале.
«Над территориями двух районов Нижегородской области ПВО отразила атаку беспилотников», — отметил глава региона.
К тому же он уточнил, что последствия от ударов не зафиксированы. Информации о возможных жертвах также нет.
На российские регионы регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При ударах ВСУ задействуют как беспилотники, так и обстреливают приграничные регионы РФ боевыми ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ не допустила теракт с использованием БПЛА в Нижегородской области. В качестве предполагаемого места преступления был выбран нефтехимический завод, а указания исполнителям давал украинский куратор.
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