Атака беспилотников ВСУ отражена в Нижегородской области

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 931 0

Последствия от ударов не зафиксированы.

В двух районах Нижегородской области отражена атака беспилотников

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над территориями Нижегородской области в ночь на 29 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников. Об этом стало известно из сообщения губернатор региона Глеба Никитина, которое он опубликовал в Telegram-канале.

«Над территориями двух районов Нижегородской области ПВО отразила атаку беспилотников», — отметил глава региона.

К тому же он уточнил, что последствия от ударов не зафиксированы. Информации о возможных жертвах также нет.

На российские регионы регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При ударах ВСУ задействуют как беспилотники, так и обстреливают приграничные регионы РФ боевыми ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ не допустила теракт с использованием БПЛА в Нижегородской области. В качестве предполагаемого места преступления был выбран нефтехимический завод, а указания исполнителям давал украинский куратор.

Тема:
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