Из Таиланда в Россию экстрадирован подозреваемый в вымогательстве мужчина

В Россию депортировали жителя Приморья, который находился в международном розыске.

Мужчина скрывался в Таиланде, где и был задержан. В нашей стране его обвиняют в вымогательстве. По данным следствия, злоумышленник состоял в криминальной группировке.

В 2013 году преступники вынудили предпринимателя отдать автомобиль и сельскохозяйственную технику. Тогда же под угрозой расправы у другого бизнесмена требовали пять миллионов рублей.