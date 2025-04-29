Из Таиланда в Россию экстрадирован подозреваемый в вымогательстве мужчина

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Житель Приморья, находившийся в международном розыске, доставлен на родину.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Peerapon Boonyakiat; 5-tv.ru

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В Россию депортировали жителя Приморья, который находился в международном розыске.

Мужчина скрывался в Таиланде, где и был задержан. В нашей стране его обвиняют в вымогательстве. По данным следствия, злоумышленник состоял в криминальной группировке.

В 2013 году преступники вынудили предпринимателя отдать автомобиль и сельскохозяйственную технику. Тогда же под угрозой расправы у другого бизнесмена требовали пять миллионов рублей.

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