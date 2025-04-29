«Секс-символ!» — Роза Сябитова призналась в любви иностранцу

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 54 0

Роза Сябитова призналась в любви к Джеки Чану

«Секс-символ!» — Роза Сябитова призналась в любви иностранцу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая побывала в Китае и открыла там для себя много интересного.

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова призналась в любви к актеру Джеки Чану. Такое заявление она сделала в вечернем шоу Павла Воли.

Однако разговор на вечернем шоу будто бы не задался. Комик напомнил, как в прошлый раз телеведущая повздорила с его соведущим Ильей Соболевым. Оказалось, что он не подарил цветы Сябитовой, что и послужило поводом для обиды. В итоге ситуацию удалось разрешить.

Позднее, говоря о Джеки Чане, Роза Раифовна призналась, что считает китайского актера секс-символом и идеальным мужчиной. Телеведущая рассказала, как застеснялась подойти к нему, когда тот приезжал в Москву.

Также Воля поинтересовался, как Сябитову с сыном занесло на реалити-шоу в Китае.

«А вы знаете, кто такая Роза Сябитова? Мне странно слышать, что вы не знаете, что я адреналинщица, что я на всех каналах прошла все проекты, которые можно. Единственное, в „Последнем герое“ не была», — рассказала телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Роза Сябитова осудила рэпера Natan. По словам телеведущей, ему нужно учиться договариваться со своими сексуальными желаниями.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.55
-0.10 93.18
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:42
Петросян через суд выписал дочь Викторину из московской квартиры
13:26
«Одни из любимых»: звезда «Глухаря» Котлярский назвал лучшие фильмы о войне
13:13
Из Таиланда в Россию экстрадирован подозреваемый в вымогательстве мужчина
12:59
Российские военные освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области
12:50
Любовь по алгоритму: американка развелась с мужем ради искусственного интеллекта
12:37
«Свет Великой Победы»: на Мамаевом Кургане прошло памятное лазерное шоу

Сейчас читают

«Нафтогаз» заспешил с импортом газа: Европа дала первые сотни миллионов на топливо
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Игры разума»: почему на Радоницу снятся умершие люди?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака