Договорился? Роза Сябитова осудила рэпера Natan

Главная сваха страны будет соревноваться со знаменитым артистом в очередном шоу на выживание.

Рэперу Natan нужно учиться договариваться со своими сексуальными желаниями. Такой совет исполнителю дала телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова в трейлере очередного шоу на выживание.

«Тебе, сынок, не победить надо, а со своими „бубенчиками“ договориться», — заявила телеведущая.

Скандальный музыкант отличился своими любовными похождениями на проекте, который снимался в Колумбии. Теперь он отправился в Китай для участия в другом подобном шоу. Одной из его новых соперниц стала Сябитова, которая и порекомендовала Natan разобраться с собственным телом.

Предыдущее шоу с участием исполнителя запомнилось зрителям по его роману с блогером Лерчек и поцелую с певицей Бьянкой.

При этом Natan женат. Вместе со своей супругой Анастасии Швецовой рэпер воспитывает сына. После скандала на проекте жена музыканта уехала на родину в Казахстан, а в сети начали обсуждать возможный развод.

Ранее 5-tv.ru писал о том, рэпер Natan отметил день рождения вместе с женой Анастасией Швецовой.