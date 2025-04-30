Россия зафиксировала случаи вмешательства в морское судоходство

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Патрушев: Россия сталкивается с попытками морской блокады

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На заседании Морской коллегии Николай Патрушев заявил об учащающихся попытках досмотра российских судов и диверсиях в международных водах.

О попытках морской блокады России сегодня заявили на заседании Морской коллегии. Ее председатель, помощник президента Николай Патрушев, обратил внимание на активность НАТО сразу на нескольких участках Мирового океана и отметил необходимость реагировать на угрозы.

«Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершение диверсионно-террористических актов. Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности», — заявил председатель Морской коллегии РФ.

Как сказал Николай Патрушев, санкции в сфере морского транспорта мешают окупить вложения в судостроение. При этом многие проблемы поможет решить новый отраслевой закон. Также подготовлен проект развития судостроительной промышленности на ближайшее десятилетие.

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