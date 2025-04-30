Началось строительство автомобильного дорожного моста между Россией и КНДР

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На церемонии запуска работ премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность проекта для укрепления транспортной и экономической кооперации между странами.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Геодакян; 5-tv.ru

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Строительство автомобильного моста, который соединит Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику, началось сегодня. Он позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.

Его протяженность составит 850 метров. А если учитывать подъездные дороги, то около пяти километров. Возводить сооружение планируют сразу с двух берегов приграничной реки Туманная. Российские и корейские строители будут двигаться навстречу друг другу.

Пока Россию и КНДР связывают авиасообщение и железнодорожный мост «Дружба», которому 66 лет. Новая дорога будет расположена рядом с ним. В запуске строительства по видеосвязи принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Начало работ он назвал знаковым этапом отношений между странами.

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