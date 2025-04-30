Шашлыки отменяются? Какая погода ждет москвичей в начале мая

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Полина Асташкина
Полина Асташкина 23 0

Метеоролог Вильфанд: первую неделю мая в Москве погоды выше нормы не будет

Погода шепчет: о том, чего ожидать в мае, рассказывает метеоролог Вильфанд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Погода

Летнего тепла не ожидается.

В первые пять-семь дней мая температура в Москве выше климатической нормы не поднимется. Об этом Lenta.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Постепенно температура будет повышаться. В субботу и воскресенье [3 и 4 мая] она уже будет на 2 градуса ниже нормы. (…) Первая пятидневка, первые семь дней [мая], ждать температуры высокой, какой она была, не стоит. Модели показывают, что не будет жаркой погоды», — заявил эксперт.

Метеоролог отметил, что в четверг, 1 мая, в Москве ожидается прохладная погода. Температура будет заметно ниже нормы.

Также Вильфанд рассказал о том, что погода на майских праздниках в Москве и Подмосковье будет малооблачной и достаточно теплой. Так, с 3 числа будет прохладная погода, дневные температуры составят 9-14 градусов, ночные — 1-6.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как модно утеплиться на майских в 2025 году, чтобы скрасить непогоду и не простудиться в весенние праздники.

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