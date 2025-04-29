Обратно в пальто и тренч: как модно утеплиться на майских в 2025 году

Переменчивой весной сложно угадать с нарядом: только составишь образ с летним сарафаном, как резко падает температура и дует ветер. Доставать зимнее пальто совсем не хочется, поэтому настало время присмотреться к пальто весеннему — их вариаций в этом сезоне достаточно, чтобы поднять себе и окружающим настроение, даже если угли в мангале загасил незапланированный дождь.

Какие модели верхней одежды актуальны в 2025 году и как грамотно стилизовать уже купленные ранее вещи, эксклюзивно Пятому каналу рассказала стилист и автор блога «LARISA.V» Лариса Викторова.

Тренды в верхней одежде

На показах коллекций весна-лето были представлены несколько вариантов пальто, а также кейпы и пончо.

Трендовых моделей много, и цветов, к счастью, не меньше: актуальны все оттенки коричневого, остался в моде бордовый. Песочные, шоколадные тона найдутся почти в каждом гардеробе, а сделать их ярче помогут акценты — глубокие винные и оригинальные нежно-желтые.

«Оттенок лимонного очень интересный: приглушенный, слегка разбавленный. Я думаю, этот цвет будет красиво сочетаться и с серым, и с бордо, и, естественно, с черным», — отметила стилист.

Пальто

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Вечный хит весны, пальто, все еще в тренде. В этом сезоне дизайнеры представили сразу несколько его вариантов.

«Модели оверсайз позволяют поддевать объемную одежду — так она смотрится красиво. Но и очень мне нравится, что сейчас пришли полуприлегающие фасоны, история моды разворачивается в сторону женственности», — рассказала Викторова.

Также в тренде полупальто и пальто-пиджаки. Это отличные варианты для тех, кто постоянно в движении, а еще укороченная верхняя одежда не испачкается в дождь и слякоть.

Пончо и кейпы

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Кейпы и пончо слишком долго настораживали своей этнической принадлежностью. Несколько модных показов они не сходили с подиумов в «реальную» жизнь, и вот настал их час.

Пончо — это прямоугольная накидка с вырезом для головы. Кейп отличается от пончо прорезями для рук. В зависимости от ткани и многослойности образа они оба прекрасно подходят как для прохладной, так и для теплой, но ветреной погоды.

«Пончо я комбинирую с мужской кепкой шестиклинкой и с брошью. В таком варианте я ухожу чуть-чуть в деловой стиль», — посоветовала эксперт.

Если в прошлых сезонах на покупку кейпа было сложно решиться — неоднозначная и сложная вещь могла ненадолго задержаться в моде — то сейчас настало это время. Как и пончо, эту одежду очень удобно подстраивать под межсезонную погоду: можно поддеть сколько угодно слоев, сочетать с юбкой или брюками, носить как на работу, так и в парк. К тому же, кейп точно останется в моде еще на несколько сезонов.

Джинсовка

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На весенние подиумы модели выходили с ног до головы в джинсе. Этот тренд легко и незатратно повторить в неожиданное похолодание — и комфортно, и стильно.

«В этом сезоне отходит „чебурашка“ (искусственный мех — Прим.ред.), но почему бы не продолжить носить его на джинсовых куртках? Это такой драйв, особенно когда джинсовки надевают люди, которые как-то соприкасались с 90-ми — образы получаются на ура», — подчеркнула Викторова.

Тренч или куртка с воротником-стойкой

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Необычным элементом дизайна верхней одежды в этом сезоне стал защищающий от ветра ворот.

В зависимости от вещи, воротник-стойка может дополнить как элегантные, так и более дерзкие образы. А еще он прекрасно освежает уже порядком приевшийся классический бежевый тренч.

Как стилизовать верхнюю одежду

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Для модного образа необязательно покупать новую одежду — иногда достаточно придать образу шарма с помощью трендовых аксессуаров.

Майский лайфхак: на каких углях получается самый вкусный шашлык

В первую очередь на помощь всегда приходят цветовые акценты. В этом сезоне дизайнеры в своих коллекциях напомнили о поясах — эта деталь в пастельных или бордовых оттенках выгодно освежит даже классический лук. Для верхней одежды без ворота подойдет подстежка с капюшоном контрастного цвета и фактуры.

Актуализировать образ в прохладный вечер помогут перчатки — тут можно поэкспериментировать не только с цветами, но и фактурой. Как насчет лаковой кожи или кружева?

«Вообще стилизация с перчатками очень интересная, их можно использовать не для тепла, а даже как декоративный элемент — это смотрится всегда очень красиво. Я рекомендую брать более цветные варианты, чтобы образ был интересным и женственным», — уточнила Викторова.

В тренде остаются шарфы и палантины.

«В ветреную погоду можно вообще вытащить ворот красивого джемпера так, чтобы он был виден из пальто, и завязать его, например, узлом», — подсказала стилист.

Еще один майский лайфхак — броши — они сейчас на пике популярности. Дизайнеры в 2025 году сделали акцент не на определенных формах аксессуара, а на том, как его носить: