Путин: рано или поздно отношения РФ с Европой восстановятся

В Европе многие разделяют позицию РФ, но не все высказывают свою точку зрения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Рано или поздно, по словам президента, отношения РФ с Европой восстановятся. Глава государства добавил, что некоторые граждане Франции воюют в зоне специальной военной операции (СВО) на стороне России, назвав свое подразделение «Нормандия-Неман».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в Музей Победы на Поклонной горе для встречи с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Великой Победы.

Перед встречей гендиректор общества «Знание» Максим Древаль представил президенту экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации.

На встрече Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне «триумфом советского и российского народа».