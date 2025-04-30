Путин посетил марафон «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 40 0

Президент РФ назвал Победу в Великой Отечественной войне «триумфом советского и российского народа».

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Президент России Владимир Путин прибыл в Музей Победы на Поклонной горе для встречи с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Великой Победы. 

Перед встречей гендиректор общества «Знание» Максим Древаль представил президенту экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации. 

На встрече Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне "триумфом советского и российского народа".

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорту Волгограда присвоено историческое название «Сталинград». Указ уже подписал президент России Владимир Путин. Просьба прозвучала от жителей региона. О ней накануне поздно вечером президенту рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.

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