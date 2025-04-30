Путин посетил марафон «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве

Президент РФ назвал Победу в Великой Отечественной войне «триумфом советского и российского народа».
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин прибыл в Музей Победы на Поклонной горе для встречи с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Великой Победы.
Перед встречей гендиректор общества «Знание» Максим Древаль представил президенту экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации.
На встрече Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне "триумфом советского и российского народа".
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорту Волгограда присвоено историческое название «Сталинград». Указ уже подписал президент России Владимир Путин. Просьба прозвучала от жителей региона. О ней накануне поздно вечером президенту рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.
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