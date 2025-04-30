Стала известна дата проведения музыкального конкурса «Интервидение»

Организаторы обещают «атмосферу искреннего международного единения».
Фото: 5-tv.ru
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве.
«Международный музыкальный конкурс состоится этой осенью у нас дома — в России! Где: LIVE Арена, Москва. Когда: 20 сентября 2025», — сообщили в Telegram-канале конкурса.
«Интервидение» — это платформа для культурного обмена, а также демонстрации взаимоуважения к традициям стран, принимающих участие. Уточняется, что в конкурсе будут представлены высокотехнологические сценографии и инновационные визуальные эффекты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в сентябре 2025 года, еще не выбран. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.
Имя исполнителя, который будет представлять нашу страну, станет известно позже.
До этого в СМИ появлялась информация о том, что Россию на конкурсе может представить известный певец и автор песен Ярослав Дронов (SHAMAN), однако официального подтверждения этому нет.
Конкурс пройдет в 2025 году в Москве и Московской области при поддержке Фонда «Традиции искусства». Мероприятие направлено на укрепление культурных связей и продвижение российской музыки на мировой арене.
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