Стала известна дата проведения музыкального конкурса «Интервидение»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Организаторы обещают «атмосферу искреннего международного единения».

Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве

Фото: 5-tv.ru

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве.

«Международный музыкальный конкурс состоится этой осенью у нас дома — в России! Где: LIVE Арена, Москва. Когда: 20 сентября 2025», — сообщили в Telegram-канале конкурса.

«Интервидение» — это платформа для культурного обмена, а также демонстрации взаимоуважения к традициям стран, принимающих участие. Уточняется, что в конкурсе будут представлены высокотехнологические сценографии и инновационные визуальные эффекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в сентябре 2025 года, еще не выбран. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.

Имя исполнителя, который будет представлять нашу страну, станет известно позже.

До этого в СМИ появлялась информация о том, что Россию на конкурсе может представить известный певец и автор песен Ярослав Дронов (SHAMAN), однако официального подтверждения этому нет.

Конкурс пройдет в 2025 году в Москве и Московской области при поддержке Фонда «Традиции искусства». Мероприятие направлено на укрепление культурных связей и продвижение российской музыки на мировой арене.

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