Россия пока не выбрала представителя на музыкальный конкурс «Интервидение»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

Имя представителя России на «Интервидении» станет известно позже

«Интервидение»

Фото: 5-tv.ru

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Свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили уже около 20 стран.

Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в сентябре 2025 года, еще не выбран. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.

Имя исполнителя, который будет представлять нашу страну, станет известно позже.

До этого в СМИ появлялась информация о том, что Россию на конкурсе может представить известный певец и автор песен Ярослав Дронов (SHAMAN), однако официального подтверждения этому нет.

Конкурс пройдет в 2025 году в Москве и Московской области при поддержке Фонда «Традиции искусства». Мероприятие направлено на укрепление культурных связей и продвижение российской музыки на мировой арене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Катина из «Тату» поделилась своим мнением о музыкальном конкурсе «Интервидение». По ее словам, создание российского аналога «Евровидения» — отличная идея. Также певица отметила, что с радостью примет участие в конкурсе, если ее пригласят, но только в роли члена жюри.

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