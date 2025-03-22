Россия пока не выбрала представителя на музыкальный конкурс «Интервидение»
Имя представителя России на «Интервидении» станет известно позже
Фото: 5-tv.ru
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Свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили уже около 20 стран.
Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в сентябре 2025 года, еще не выбран. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.
Имя исполнителя, который будет представлять нашу страну, станет известно позже.
До этого в СМИ появлялась информация о том, что Россию на конкурсе может представить известный певец и автор песен Ярослав Дронов (SHAMAN), однако официального подтверждения этому нет.
Конкурс пройдет в 2025 году в Москве и Московской области при поддержке Фонда «Традиции искусства». Мероприятие направлено на укрепление культурных связей и продвижение российской музыки на мировой арене.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Катина из «Тату» поделилась своим мнением о музыкальном конкурсе «Интервидение». По ее словам, создание российского аналога «Евровидения» — отличная идея. Также певица отметила, что с радостью примет участие в конкурсе, если ее пригласят, но только в роли члена жюри.
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