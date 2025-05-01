Догоняют итальянские и испанские: российские вина завоевывают доверие экспертов

Среди них даже появились коллекционные.

Качество российского вина за последние годы вышло на новый уровень — теперь оно способно конкурировать с лучшими европейскими образцами. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

По его словам, отечественные виноделы сделали настоящий рывок.

«В России качество вин выросло на два порядка, и сейчас наши вина абсолютно конкурентоспособны на сравнительных дегустациях. Даже в ценовой категории до тысячи рублей. Тем более, стоимостью до пяти тысяч. Есть не просто хорошие, а дефицитные вина, за которыми ценители ведут охоту», — отметил эксперт.

По его словам, путь, на который Италии или Австрии потребовались десятилетия, российская винодельческая отрасль проходит в считанные годы.

«Еще в конце 1980-х годов не все вина в Италии и Австрии можно было пить без риска для здоровья, были даже отравления и смертельные случаи», — пояснил Ставцев.

По его мнению, уже в ближайшие годы количество качественного отечественного вина увеличится. И это хороший сигнал — не только для потребителей, но и для всего рынка.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские виноделы взяли 14 золотых медалей на международном конкурсе.