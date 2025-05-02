В Ивановской области поезд снес КАМАЗ с пивом, двое в тяжелом состоянии

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 961 0

В Ивановской области товарный поезд снес КАМАЗ

Фото, видео: Telegram/Полиция37 Иваново/PolisIv37; 5-tv.ru

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Пострадали водитель и пассажир грузовика.

В городе Тейково Ивановской области товарный поезд на переезде влетел в КАМАЗ, который был загружен кегами пивом. Два человека пострадали. Об этом сообщило региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

На видео видно, что автомобиль почти полностью унитчоден в результате столкновения с поездом.

«Состав с рельс не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил. Водитель и пассажир КАМАЗА живы, но получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Характер травм у пострадавших не уточняется.

На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, писал 5-tv.ru, 11 человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП с участием «КАМАЗа» и пассажирского автобуса в Якутске

Также сообщалось, что в Дагестане 14 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с тремя автомобилями.

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