Умерла заслуженная артистка России Ирина Кострова

Ей было 102 года.

Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин в Telegram-канале.

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте!» — написал он.

Прощание с актрисой состоится 4 мая в «Москонцерт холле».

Ирина Васильевна Кострова родилась 4 апреля 1923 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны она выступала в агитбригадах. Актерский путь начала в Железнодорожном театре Марии Кнебель. Продолжила в Московском государственном театре «Ленком», Театре на Таганке и в «Москонцерте». В 1999 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Кострова также известна как мастер художественного слова. Она выступала с программами на стихи классиков русской литературы. В театре исполняла главные роли в таких постановках, как «Гроза», «Мачеха», «Коварство и любовь», «Оптимистичная трагедия» и «Дворянское гнездо.

Ирина Васильевна до последних дней своей жизни активно занималась творчеством. Она является обладателем ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

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