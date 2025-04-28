Умер заслуженный артист России Алексей Крыченков

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Ему было 83 года.

Умер заслуженный артист России Алексей Крыченков

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1961 г.

Ушел из жизни заслуженный артист России, актер театра Российской армии Алексей Крыченков, заявили в пресс-службе театра. Ему было 83 года.

«С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Федорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене», — написано в Telegram-канале.

Алексей Крыченков снимался в знаменитой кинокартине «Девчата». Помимо этого артист был награжден за заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».

В 2000 году Алексея Крыченкова приняли в члены Союза кинематографистов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Башкирского государственного академического театра имени Мажита Гафури.

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