Кто отец? Визажистка Галустяна опубликовала фото с округлившимся животом

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Причиной развода Галустяна могла стать новая возлюбленная

Визажистка беременна от Галустяна

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Мейкапер прокомментировала слухи о романе с шоуменом.

Визажистка объявившего о разводе шоумена Михаила Галустяна Милена рассекретила беременность. Девушка опубликовала фото с округлившимся животом в личном блоге в соцсетях. С мейкапером артист познакомился на съемках телешоу «Новые звезды в Африке». Положение визажистки поклонники активно связывают с разводом Михаила.

От жены Виктории у юмориста две дочери — Эстрелла и Элина. Сама Милена уже воспитывает сына. Девушка ничего не рассказывает о своей семейной жизни подписчикам. Это и порождает догадки вокруг личности ее избранника.

Пользователи соцсетей на странице визажиста задают вопросы напрямую. Интересуются, является ли Галустян отцом ее второго ребенка и стала ли сама Милена причиной развода шоумена.

«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна? Я не знаю кому нужны эти слухи, но я не имею никакого отношения к данной истории», — прокомментировала она ситуацию.

В последний день апреля Галустян шокировал поклонников новостью о разводе с женой. В Сети появились предположения, что инициатором расставания стала Виктория.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Мария Погребняк высказалась о разводе Галустяна.

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