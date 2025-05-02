«Выбиты окна, повреждены фасады»: ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области

На местах работают оперативные службы.

Украинские боевики нанесли удары по семи населенным пунктам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса на территорию частного домовладения повреждено остекление <...> Село Новая Таволжанка атаковано дроном — выбиты окна, повреждены кровля и забор частного домовладения. В селе Муром вследствие атак беспилотников различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Помимо этого, ВСУ атаковали села Отрадное, Черемошное, Вознесеновка и хутор Фищево. Боевики повредили жилые дома, надворные постройки, а также один автомобиль.

Губернатор региона отметил, что о пострадавших пока ничего не известно. На местах работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число человек, погибших в результате удара ВСУ по рынку в городе Алешки Херсонской области, выросло до восьми. Ранены более 20. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.