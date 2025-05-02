В Генштабе Эстонии сообщили о начале военных учений у границ с Россией

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Они стартуют 5 мая.

В Генштабе Эстонии сообщили о начале военных учений у границ с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Sergei Stepanov

Генеральный штаб сил обороны Эстонии сообщил о начале международных военных учений Siil 2025 у границ с РФ. Они пройдут с 5 по 23 мая.

Особое внимание уделят вводу в Эстонию дополнительных союзнических подразделений. Также акцент будет сделан на прием и интеграцию этих подразделений в состав эстонской дивизии.

«В понедельник подразделения сил обороны Эстонии и союзников соберутся на совместные международные учения Siil 2025, которые продлятся до 23 мая. Основное внимание на учениях уделяется отработке выполнения ключевых задач эстонских и региональных планов обороны в сотрудничестве с союзниками, а также проверке боеготовности сил обороны, Кайтселийта и союзных подразделений», — написано в заявлении.

Основные мероприятия боевой подготовки Siil 2025 будут проведены на полигонах, которые расположенны на северо-востоке и юго-востоке Эстонии. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Эстонии 9 мая сделают вид, что Россия не имеет отношения к празднику. Как сообщается в материале издания ERR, местный Департамент полиции и погранохраны запретил публичные демонстрации и шествия в преддверии Дня Победы. Кроме того, под запретом, введенным на период с 9 по 10 мая, оказалась символика, связанная с РФ.

Авторы отмечают, что ограничение будет действовать в Таллине и ряде уездов. В праздничные дни эстонские правоохранители будут работать в усиленном режиме, чтобы проконтролировать исполнение запрета. Нарушители могут быть арестованы или оштрафованы на 2,4 тысячи евро (Почти 223 тысячи в пересчете на рубли. — Прим. ред.).

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