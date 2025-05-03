Собянин: в Москве завершена реализация 220 масштабных инвестпроектов

В столице продолжат помогать инвесторам, которые в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) строят транспортные узлы, гостиницы, спортивные, медицинские и другие объекты. По итогам обсуждения вопроса о реализации масштабных инвестпроектов на заседании Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин поручил продолжить оказание поддержки инвесторам.

Кроме того, принято решение о расширении поддержки инвесторов, строящих промышленные объекты, — коэффициент для расчета льготы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) для них увеличен с 0,7 до 0,8.

Ожидается, что увеличение льготы позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие научно-производственного потенциала и увеличить количество высокооплачиваемых рабочих мест, создаваемых на новых предприятиях города.

С 2016 года предприниматели, реализующие масштабные инвестиционные проекты, получают земельные участки в аренду, а город — новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Для инвесторов, готовых открывать в Москве новые производства, действуют максимально благоприятные условия: с марта 2022-го арендная ставка для них составляет всего один рубль за участок в год.

Учитывая высокий спрос со стороны инвесторов, в 2024 году впервые были объявлены торги на право заключения соглашения о реализации МаИП. Это значит, что победитель получает предварительно подготовленный участок и тратить время на административные процедуры не нужно. Согласно первому соглашению, девелопер «Хаттон» построит в Новокосине промышленный технопарк. Он расположится по адресу: Салтыковская улица, владение 24. Его площадь составит 14 тысяч квадратных метров.