«Дожили»: Оксана Самойлова и Джиган сделали необычный подарок дочери

Необычные презенты — фишка звездной семьи.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган подарили дочери Ариеле совместный поход на концерт ее любимых рэперов Kai Angel и 9mice. Об этом звездная мама сообщила в личном блоге в соцсетях.

«Дожили до того, что идем на концерт любимых артистов Ари», — написала она.

Ариела является давней фанаткой Kai Angel и 9mice. Поэтому ее родители одним концертом не ограничились. Девочка смогла попасть за кулисы и лично познакомиться с рэп-исполнителями. Самойлова завершила встречу совместной фотографией с кумирами дочери.

Необычные подарки — фишка семьи Джигана и Самойловой. В прошлом году рэппер подарил жене козу Мими. Видео и фото с ней звездная пара активно публикует в личных блогах.

Джиган и Оксана воспитывают 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида.

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