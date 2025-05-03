«Дожили»: Оксана Самойлова и Джиган сделали необычный подарок дочери

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Оксана Самойлова и Джиган сделали необычный подарок дочери

Личная встреча с кумирами: Оксана Самойлова и Джиган поздравили дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Необычные презенты — фишка звездной семьи.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган подарили дочери Ариеле совместный поход на концерт ее любимых рэперов Kai Angel и 9mice. Об этом звездная мама сообщила в личном блоге в соцсетях.

«Дожили до того, что идем на концерт любимых артистов Ари», — написала она.

Ариела является давней фанаткой Kai Angel и 9mice. Поэтому ее родители одним концертом не ограничились. Девочка смогла попасть за кулисы и лично познакомиться с рэп-исполнителями. Самойлова завершила встречу совместной фотографией с кумирами дочери.

Необычные подарки — фишка семьи Джигана и Самойловой. В прошлом году рэппер подарил жене козу Мими. Видео и фото с ней звездная пара активно публикует в личных блогах.

Джиган и Оксана воспитывают 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Самойлова показала личную ванную дочери-подростка

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