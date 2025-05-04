Утечка водорода нарушила работу энергоблока на финляндской АЭС

Угрозы для людей и окружающей среды не возникло.

В Финляндии на атомной электростанции «Ловииса» произошла утечка водорода. Из-за этого ее второй энергоблок работает на пониженной мощности. Об заявила компания-оператор Fortum.

«Второй блок электростанции „Ловииса“ будет работать в половинную мощность на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в сообщении.

Обнаружили утечку в одном из четырех теплообменников генератора второго блока. Из-за неисправности он был выведен из строя. Работы по устранению неполадки будут проводиться в течение двух дней.

В компании уточнили, что утечка не причинила вред людям и окружающей среде. Первый энергетический блок станции по-прежнему работает.

Финская атомная электростанция «Ловииса» начала работать в 1977 году. На ней производится десять процентов всей необходимой стране электроэнергии.

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