Испания и Португалия — пионеры в «зеленой энергетике». Весь апрель они хвастались, что их ветряки и солнечные панели на 100% обеспечивают страны необходимой энергией. И тут на тебе. А ведь эксперты предупреждали: чтобы альтернативная генерация нормально работала, нужно создавать резервные мощности. И на это Европе нужен примерно триллион евро.

Но откуда ж их взять, если примерно такую же сумму, точнее 800 миллиардов евро, Евросоюз хочет вложить в перевооружение? Так что нужно Европе: лампочки или патроны? Корреспондент «Известий» Михаил Блохин не увидел света в конце тоннеля.

Крупнейший блэкаут в истории Старого Света: 60 миллионов без электричества, воды, канализации, мобильной связи и транспорта. Сначала электричество пропало на северо-западе Испании, а дальше вся энергосистема сложилась, как карточный домик.

«Огромный спрос на портативные радиоприемники, работающие на батарейках, фонарики», — сказал владелец магазина электротоваров Дауд Иссу.

В Испании и Португалии чрезвычайное положение. На улицы вывели 30 тысяч полицейских. Десятки поездов встали в чистом поле, люди в метро шли прямо в чистом поле до ближайшей станции. Больницы отложили плановые операции.

«Я в инвалидной коляске, дышу кислородом, я зависим от электричества», — сказал местный житель Хосе Мария Касаис.

Загадка: за пять секунд Испания разом потеряла 15 гигаватт электроэнергии.

«Такого раньше никогда не случалось. Чтобы вы понимали, пятнадцать гигаватт энергии в моменте эквивалентны примерно 60% в электроэнергии», — сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Сначала представители электросетей обвинили погоду — экстремальные перепады температуры. Но испанские синоптики говорят, что не было такого перепада. Тогда появилась версия о хакерской атаке. Она тоже вроде бы сначала отпала.

«Не было никакого вторжения в системы управления электросетью», — сказал главный оператор системных операторов электросети испанской Эдуардо Прието.

Но потом решили покопаться. Начато официальное расследование. Ведь такой шанс упускать нельзя, можно найти «русский след».

Если восстановить хронологию, становится понятно: не кибератаки, не погода, а политическая глупость привела к хаосу на Пиренейском полуострове. Одержимость европейцев возобновляемыми источниками энергии.

«И нефть, и газ, и уголь они признали какими-то там плохими источниками энергии. Все это приправили неким объяснением, почему теперь европейцы, обычные потребители должны платить больше за энергию. Потому что таким образом они якобы спасают планету», — сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Самое обидное для испанцев, что, скорее всего, именно любовь к зеленой энергетике привела к блэкауту. Ветряки вырабатывают электричество нестабильно. Обычно классические электростанции — угольные, газовые — служат амортизатором, сглаживают шероховатости. А если их нет, тогда рано или поздно случается коллапс.

Подозрительное совпадение: буквально накануне блэкаута испанские власти официально рапортовали: возобновляемые источники полностью закрыли нужды королевства.

«Ветроэнергетика не работает и не может работать без резерва, поскольку ветер и солнце являются непостоянными источниками энергии. Поэтому ветроэнергетика обязательно работает с газом. Теперь это уже не российский газ, а газ, который поступает из США», — сказал доктор политических наук международного института государственного управления Франции Жан-Мишель Верноше.

Эффективность зеленой энергетики в сравнении с обычными станциями невелика. И это не секрет. Но у Еврокомиссии свои планы на ветряные мельницы.

«Госпожа фон дер Ляйен воспользовалась конфликтом на Украине, чтобы продолжить лоббирование в пользу возобновляемых источников энергии, заявив: «Ну, мы собираемся разработать солнечные батареи и ветряные турбины, чтобы избежать зависимости от ископаемого топлива», — сказал эксперт по энергетике Фабиен Бугле.

Иначе не только свет вырубят, но и экономику, как в Германии. Некогда экономический локомотив Европы. Сейчас в рецессии. От российского газа отказалась. Последнюю АЭС закрыла в 2023 году.

«Отключения электричества в Испании могут быть предвестником того, что ждет Германию. В Берлине уже были локальные отключения в некоторых районах. Проблема в накоплении энергии, в будущем перебои будут случаться чаще», — сказал депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

А еще Германию и Испанию объединяет любовь к Украине в ущерб здравому смыслу. На протяжении трех лет Европа поставляет Киеву генераторы высокой мощности. В условиях энергетического коллапса они могли бы стабилизировать скачки напряжения.

«Европейские правительства, комиссия при национальных правительствах стран ЕС игнорируют интересы граждан. Очевидно, для того, чтобы финансировать войну на Украине», — сказал депутат Европарламента от Германии в 2019–2024 годах Гуннар Бек.

Помощь Украине стала идеей фикс для европейцев. Несмотря на плачевное состояние собственных экономик, Киеву идут очередные донаты. Автомобильные концерны в Германии готовятся строить танки вместо седанов и паркетников. Мадрид вместо срочной реанимации для энергосистемы собирается отправить в 2025 году миллиард евро помощи Зеленскому.

Напоминает экономику позднего СССР с фиксацией на ВПК. Как раз накануне перестройки. Что было потом, хорошо известно.