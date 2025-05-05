Российские компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию

Компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию. Со следующего года для организаций, которые делают взносы в долгосрочные сбережения своих сотрудников, введут налоговые льготы.

Как выяснили «Известия», меры направлены на поддержку так называемых программ долгосрочных сбережений персонала. Это новый инструмент, который власти продвигают как альтернативу традиционной пенсионной системе.

Работники самостоятельно делают взносы на свои накопительные счета, а государство софинансирует эти вложения в зависимости от уровня доходов человека в течение десяти лет. Налоговая льгота позволит компаниям учитывать взносы сотрудников как свои расходы.

Эксперты отмечают, что такая инициатива будет стимулировать работодателей инвестировать в социальные программы для персонала.