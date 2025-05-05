Российские компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию

Эфирная новость 26 0

Меры направлены на поддержку так называемых программ долгосрочных сбережений персонала.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию. Со следующего года для организаций, которые делают взносы в долгосрочные сбережения своих сотрудников, введут налоговые льготы.

Как выяснили «Известия», меры направлены на поддержку так называемых программ долгосрочных сбережений персонала. Это новый инструмент, который власти продвигают как альтернативу традиционной пенсионной системе.

Работники самостоятельно делают взносы на свои накопительные счета, а государство софинансирует эти вложения в зависимости от уровня доходов человека в течение десяти лет. Налоговая льгота позволит компаниям учитывать взносы сотрудников как свои расходы.

Эксперты отмечают, что такая инициатива будет стимулировать работодателей инвестировать в социальные программы для персонала.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Жади или Латифа: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака

Последние новости

9:39
Умер актер из сериала «Метод» Артур Кочканян
9:26
Российские компании будут стимулировать сотрудников копить на пенсию
9:14
Продают старую крупу: как отличить свежий рис от залежалого
8:57
Жади или Латифа: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
8:51
За первые дни мая в Забайкалье возникло 12 новых лесных пожаров
8:35
«Пойду и точка»: Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве

Сейчас читают

«Зрелости ждать неоткуда»: как изменить отношения с инфантильным мужчиной
Собянин: отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака