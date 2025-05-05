Набирают бездомных и сирот: на Украине не могут привлечь молодежь в ряды ВСУ

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The Guardian: менее 500 украинцев откликнулись на предложения контракта с ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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Менее 500 украинцев откликнулись на предложения контракта, несмотря на обещания выплат и беспроцентной ипотеки.

Новая бонусная программа Киева по привлечению новобранцев не сработала. С февраля менее пятисот человек младше 25 лет подписали контракт с Вооруженными силами Украины, с удивлением пишут журналисты британской The Guardian.

Хотя украинское руководство рассчитывало, что придут толпы ради дополнительных выплат и беспроцентной ипотеки. На деле же оказалось, что в окопы пойдут те, кому нечего терять — сироты и бездомные.

Примечательно, что обо всем этом изданию рассказал 20-летний новобранец с позывным «Лунтик», который рос без родителей и недавно лишился брата.

Также описывают беседу с бывшим диджеем и публикуют фотографии с их тренировок. Парни в чистой и выглаженной форме как будто позируют для модного журнала, а не собираются на фронт.

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