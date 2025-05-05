Слухи опровергнуты: в каком состоянии Александр Вучич после новостей о болезни

В данный момент президент Сербии находится в родной стране.

Президент Сербии Александр Вучич активно восстанавливается у себя дома и чувствует себя вполне хорошо после сообщений о болезни. Политику пришлось прервать свои международные встречи из-за недомогания. Об этом сообщил экс-премьер-министр и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич.

«Наши медики из Военно-медицинской академии контролируют и следят за его состоянием. Скоро он вернется к работе», — отметил политик.

Кроме того, Вучевич подчеркнул, что после новостей о болезни президента Сербии в интернете стали появляться различные ложные сплетни о состоянии Вучича. Некоторые даже начали строить конспирологические теории относительно причин поездки главы государства во Флориду, а также об отмене встречи с главой Штатов Дональдом Трампом.

Бывший премьер-министр страны рассказал, что спецпосланник США Ричард Гренелл пожелал лидеру Сербии скорейшего выздоровления. Некоторые недобросовестные журналисты, как отметил Вучевич, даже связывали болезнь Вучича с попыткой отменить поездку в Москву на Парад Победы 9 Мая. 5-tv.ru ранее сообщал, что президент Сербии все равно посетит Россию в честь 80-летия Победы над фашизмом.